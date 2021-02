Disegna strisce pedonali per la moglie disabile e lo multano

Lui ci aveva provato a chiedere un intervento per rallentare il traffico in quel tratto di strada davanti a casa propria, affinché la moglie, disabile, potesse attraversare con maggior sicurezza, ma le sue richieste sono rimaste totalmente inascoltate e quindi Laurie Phillips, 78enne pensionato di Christchurch, Inghilterra, ha preso provvedimenti.

Insieme a due vicini di casa, ha disegnato 6 strisce di attraversamento pedonale, aggiungendo anche la segnalazione di limite di velocità di 10km orari.

Nulla di grave, anzi addirittura tutto ben eseguito e piuttosto veritiero, ma l’opera dell’intraprendente signore è durata solo 4 giorni, dopo di che egli ha ricevuto una convocazione dalla polizia.

Oltre a cancellare le strisce pedonali e a togliere i limiti di velocità, le forze dell’ordine hanno comminato a Phillips una multa di 130 sterline.

L’uomo non si è perso d’animo e ha già raccolto oltre 100 firme di vicinato per una petizione che il consiglio comunale di Bournemouth, Christchurch e Poole ha dichiarato di valutare per la sicurezza e l’incolumità non solo dell’anziana signora, ma anche di tutti gli abitanti del quartiere.

Come andrà a finire?