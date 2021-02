Si trasforma in Simpson dopo una maschera alla curcuma

Va bene utilizzare ingredienti naturali anche per l’estetica, ma in questo caso Lauren, una tiktoker diventata improvvisamente famosa per quel che ha combinato, deve aver sbagliato qualcosa.

Tormentata da un acne non solo deturpante, ma anche molto dolorosa, la ragazza ha fatto qualche ricerca sul web cercando tra le ricette fai da te un valido consiglio per risolvere il suo problema.

La maschera per il viso alla curcuma, una spezia molto nota in Oriente per il suo sapore e il suo color giallo acceso, l’ha convinta a tal punto da mettersi subito all’opera.

Una volta applicata la maschera sul volto, Lauren si è accorta che le mani avevano assunto un deciso color giallo intenso, impossibile da levare nemmeno con il sapone.

Ma la sorpresa (amara) è arrivata quando, scaduto il tempo di posa, la ragazza ha levato la maschera, scoprendo di avere lo stesso problema anche in faccia.

Trasformatasi in una Simpson suo malgrado, la ragazza ha tentato in ogni modo e con ogni ingrediente di togliere quel colore assurdo dal viso, senza riuscirci.

L’unica consolazione è che il suo profilo di perfetta sconosciuta ha raggiunto, su TikTok, oltre 1,2 milioni di visualizzazioni.

Ma la faccia rimane gialla.