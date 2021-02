A San Valentino può succedere anche questo

Paese che vai, San Valentino che incontri!

Scambi di doni, mazzi di fiori, profumi, scatole di cioccolatini a forma di cuore, cenette intime a lume di candela, e via dicendo: San Valentino in molti paesi viene festeggiato con romanticherie di questo tipo.

Ma il mondo è fatto di stranezze e per alcune culture San Valentino è il momento ideale per immergersi nel cioccolato, considerato un autentico elisir di bellezza e un porta fortuna eccezionale.

(Toshifumi Kitamura/AFP)

Che sia con la benedizione di un rabbino e dentro a una vasca da bagno o che si traduca in un tuffo collettivo con tanto di occhialini e cuffia per capelli, il San Valentino immersi nel cioccolato pare sia un must irresistibile.

In ogni caso, comunque lo festeggerete, auguri!

credit Images: Timothy A.Clary/AFP