Ano in cioccolato: l'ultima follia

Volete fare un regalo veramente originale? Cioccolatini, ma non i tradizionali che tutti conoscono!

Un’azienda britannica, la Magnus Irvin, ha lanciato gli Edible Anus, tre calchi di ano in cioccolato che, manco a dirlo, stanno riscuotendo un successo clamoroso.

Disponibili in cioccolato fondente, al latte oppure bianco, i cioccolatini a forma di ano devono essere ovviamente realizzati dal committente che acquista, per soli 6 dollari, il kit per poter effettuare il calco.

La persona, in pratica, scioglie un po’ di cioccolata che depositerà, seguendo le debite istruzioni, nel proprio ano, dove la lascerà in posa fino a raggiungimento della giusta consistenza.

Dopo di che non rimarrà che confezionare i tre calchi ottenuti e recapitarli al (fortunato) destinatario di questo inusuale regalo.

Il web è impazzito, i video di persone che si mangiano il calco in cioccolato dell’ano del o della partner si sprecano, mentre l’azienda ha già annunciato di voler replicare con il bronzo e il vetro per ottenere così un oggetto da utilizzare ad esempio come ferma carte sulla scrivania o semplicemente nella libreria come un’opera d’arte.

De gustibus...