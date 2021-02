In vendita mascherine al profumo di vagina

Vendute a un prezzo base di 250 dollari, le mascherine portate nelle mutande per 24 ore da modelle fetish stanno ottenendo un successo sconsiderato.

Ma la follia non si ferma a un semplice aroma, visto che sarebbero in molti a pagare ben di più per lo stesso oggetto impregnato di urina: insomma, al trash non c’è mai fine!

Ad accompagnare questi oggetti del desiderio, come spiega il gestore di un sito per amanti del fetish, in genere vengono spedite foto che ritraggono la modella (o spesso anche il modello) mentre indossa la mascherina sulle parti intime.

A intuire che il profumo di vagina potesse avere un seguito fu l’attrice Gwyneth Paltrow, che in tempi non sospetti lanciò sul mercato delle candele da ambiente dal nome più che eloquente: This smells like my vagina (questo profuma come la mia vagina).

Non contenta la bionda attrice in seguito promosse un’altra fragranza: la candela all’odore di orgasmo.

Un’operazione commerciale di tutto rispetto, se si considera che ovviamente entrambe le fragranze in realtà contengono miscele di pompelmo, neroli, bacche di cassis mature, tè verde ed essenza di rosa turca.

Più inquietanti sono invece le mascherine delle modelle fetish: quelle, l’aroma di vagina, ce l’hanno sul serio.