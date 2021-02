Le donne lo sanno fare, gli uomini cadono!

C’è un video che sta spopolando su TikTok come un tormentone, e che addirittura ha chiamato in causa gli scienziati per poter spiegare la ragione per cui alle donne riesce un particolare esercizio, mentre agli uomini no.

Di cosa si tratta?

Il test è molto semplice: inginocchiatevi, appoggiate entrambi i gomiti davanti a voi a terra, mettendo le mani sotto al mento per sostenere la testa. Poi mettete prima una mano dietro alla schiena, facendo seguire l’altra e cercando di mantenere la stessa posizione senza cadere.

Cosa accade?

Le donne rimangono in equilibrio, mentre gli uomini sbattono la testa sul pavimento!

Il video girato da due tiktoker, Jason e Rachel, ha fatto il giro del mondo raccogliendo oltre 1,7 milioni di visualizzazioni.

Tantissimi i commenti di coloro che hanno cercato di trovare una spiegazione al fatto che le donne riescono a mantenere la posizione e gli uomini puntualmente cadono: chi parla di diversa forma del corpo, chi di differenze di altezza e chi di posture diverse.

In realtà, come hanno spiegato alcuni scienziati che sono intervenuti, il segreto sta semplicemente in un baricentro situato diversamente nelle donne e negli uomini: nelle donne è più basso, all’altezza dei fianchi, mentre nei soggetti maschili tende a essere più vicino all’ombelico.

Questo comporta che esistono alcune posizioni totalmente inaffrontabili da parte dei maschietti, che, come potete provare voi stessi, cadono.

credit: tiktok