Tutti nudi su TikTok per colpa di un filtro

TikTok recentemente è nell’occhio del ciclone per challenge talvolta davvero esagerate.

In questo caso si parla della Silhouette challenge, che utilizza un filtro di Snapchat chiamato Vin Rouge che fa apparire tutti in una veste molto sensuale: nella penombra e con uno sfondo di luci rosse.

Perché questo filtro dia il massimo risultato, è necessario indossare pochissimi vestiti o meglio essere nudi, perché tanto a coprire le parti più intime ci pensa l’effetto speciale.

Ebbene, in molti sono corsi a girare il proprio video mentre, tra luci soffuse e sulle note di Put Your Head on My Shoulder di Paul Anka, ballano in maniera provocante senza o quasi nulla addosso, affidandosi, ingenuamente, al filtro di copertura.

Ma qualcuno ha pensato bene di rovinare il divertimento, non solo levando quel filtro e mostrando gli ignari protagonisti della challenge completamente nudi, ma pubblicando poi su YouTube il tutorial per disattivarlo.

Ben presto si sono moltiplicate le segnalazioni e l’invito a non partecipare alla challenge, ma per tantissimi è stato troppo tardi.