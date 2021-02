Mamma estrae uno strano verme dall'orecchio del figlio

Il figlio di 8 anni lamentava di sentire qualcosa nell’orecchio e lei, la madre, non ci pensa due volte: armata di una pinzetta, scruta nell’orecchio del bambino, notando subito qualcosa che sembrava un tappo di cerume.

Ma la vera sorpresa è stata quando rimuovendo quello che effettivamente si è rivelato essere cerume, ha scoperto l’inizio di uno strano verme che, una volta estratto, è risultato lungo più di 10 cm!

Ma ancor prima di correre al pronto soccorso, la donna in preda al panico guarda su internet, dove, tra le varie ipotesi di un fenomeno di quel tipo, trova corrispondenze con patologie terrificanti al cervello.

Solo allora decide di portare verme e figlio in ospedale, dove per fortuna i medici, non senza imbarazzo, le rivelano che quello che pensava essere davvero un verme, in realtà altro non era che un nastro chirurgico che il bambino (senza confessarlo) si era infilato nell’orecchio giorni prima.

La donna ha ammesso di non essersi accorta assolutamente del gesto del figlio e di aver tentato di dissezionare in casa il presunto verme, senza ovviamente riuscirci ma senza neppure rendersi conto della sua reale natura.