Oscurato il profilo TikTok di Ornella Zocco

Il profilo di Ornella Zocco, tiktoker quarantottenne di Siracusa denunciata dalla Polizia Postale per un video in cui si avvolgeva il volto con del nastro adesivo, coprendosi anche la bocca, é stato alla fine oscurato dai gestori di TikTok in seguito a un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal gip di Firenze.

Il gestore della piattaforma più discussa degli ultimi tempi, ha cancellato tutti i contenuti della Zocco, seguita da più di 700mila follower, tra i quali molti giovani e giovanissimi.

Sul canale oscurato gli inquirenti hanno rilevato non solo il video incriminato, ma anche ulteriori video nei quali la Zocco era intenta a inalare panna, a chiudersi le palpebre con delle pinze o a fingere di rompersi un braccio con delle pentole.

Le intenzioni della donna pare fossero di ottenere più visualizzazioni, ma per le autorità i video pubblicati potevano essere fonte di ispirazione e quindi imitati dai più sensibili, ed è stata questa la principale motivazione della cancellazione del profilo.