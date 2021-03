Solo se hai meno di 25 anni puoi udire questo suono

Il video sta facendo il giro sui social in tutto il mondo e riguarda un suono che può essere udito solo da chi ha meno di 25 anni.

Fake? Decisamente no!

Si tratta di un suono di 17,4kHz, noto anche come il tono della zanzara, che secondo le teorie è udibile solo da orecchie “giovani”: a cimentarsi per primi in questa nuova challenge sono stati Maylinn Storbakken di 32 anni e sua nipote Carmen Elisabeth Bakklund, di 17 anni.

Nel video si vede chiaramente che la donna non sente nulla, mentre la diciassettenne ad un certo punto si copre le orecchie perché infastidita dal rumore.

In realtà quello che può succedere non è standard: potrebbe verificarsi infatti che persone con più di 25 anni possano sentire distintamente quel famigerato suono, così come i più giovani non udire proprio nulla.

In tutti i casi quel che è certo è che tutti i minori di 20 anni udiranno chiaramente il tono della zanzara; la spiegazione sta nel progressivo invecchiamento delle abilità uditive che, ahimè, inizia proprio dai 26 anni di età.

Volete provare? Eccolo!