Tutti in vacanza in Serbia!

La nuova meta turistica per l’estate 2021? La Serbia!

Senza nulla togliere al paese balcanico che comunque prima di questa imponente campagna vaccinale non rientrava di certo nella top ten delle mete preferite dagli stranieri, la straordinaria campagna vaccinale messa a punto con tanto di possibilità di scegliere il vaccino, è il motivo clou per cui la Serbia, oggi, risulta uno dei paesi più ambiti dai turisti.

Grazie agli accordi bilaterali stipulati con tutte le case farmaceutiche, non solo i residenti ma anche i turisti possono accedere ai vaccini gratuitamente, scegliendo tra Pfizer, Moderna, Sputnik V, AstraZeneca e perfino il cinese Sinopharm.

Come fare? Molto semplice: è sufficiente accedere al portale governativo, compilare un modulo online con i propri contatti sms e e-mail, scegliere il vaccino e attendere una convocazione che, nella maggior parte dei casi, arriva in 48 ore.

L’iter è lo stesso anche per la seconda dose, insieme alla quale si riceve un certificato vaccinale che è possibile registrare nel proprio paese di origine.

Centinaia le telefonate e le richieste arrivate a Milano, al consolato serbo in Italia, e come emerge dalle dichiarazioni della console Radmila Selakovic, sono per lo più avvocati, imprenditori, liberi professionisti, medici e sanitari che hanno espresso il forte desiderio di migrare nei Balcani per un tour vaccinale (e forse anche turistico, chissà... ).