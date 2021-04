Prezzo da capogiro per le ciabattine estive della Ferragni

Semplici sandali da mare in tessuto sintetico rigorosamente color rosa (disponibili anche in nero e colore neutro), che ricordano tanto le celebri Birkenstock a doppia fascia, ma che riportano il nome dell’onnipresente imprenditrice digitale Chiara Ferragni: sono loro i protagonisti, secondo gli esperti, dell’estate 2021, benché accolti con un po’ di perplessità.

Il prezzo da capogiro infatti non ha convinto del tutto i fan della neo mamma Ferragni, che non hanno mancato di esprimere stupore sui vari profili social; considerando però come sono andate le vendite del pigiama con il logo e delle tutine New Born, possiamo credere che saranno in molti a spendere 199 euro per la ciabattina cult.

Insieme alla notizia frivola del sandalo glamour, appare anche l’annuncio dell’entrata a sorpresa della Ferragni nel CDA di Tod’s, la nota azienda marchigiana specializzata nella pelletteria, nonché emblema del Made in Italy nel mondo.

La nomina, che ha fatto volare il titolo in Borsa, è stata motivata dalla convinzione che la conoscenza della imprenditrice influencer del mondo dei giovani, possa contribuire alla ideazione e realizzazione di progetti focalizzati sulla solidarietà verso gli altri, con particolare riguardo all’universo giovanile, oggi più che mai in difficoltà.