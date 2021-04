Biden vuole tassare i super ricchi

Il Presidente degli Stati Uniti Biden dovrebbe presentare già nei prossimi giorni il piano che punta ad aumentare le tasse sul capital gain, ovvero i guadagni in Borsa dei cosiddetti super ricchi.

Le nuove entrate fiscali dovrebbero servire a finanziare l’istruzione e i servizi per l’infanzia, due capitoli di spesa che fanno parte dell’American Family Plan e per le quali l’amministrazione Biden ha deciso di agire anche attraverso l’inasprimento della pressione fiscale per talune categorie.

Indubbiamente un modo per rendere forse più equa l’economia e per favorire un aumento del gettito fiscale dalle fasce più ricche dei contribuenti (l’aliquota massima prevista è per coloro che guadagnano più di un milione di dollari all’anno), ma accolto con preoccupazione da Wall Street che ha chiuso in deciso calo.

Biden nello specifico vorrebbe innalzare l’aliquota dall’attuale 23,8% al 43,4%, aumento che però si tradurrebbe in un’imposta del 52,22% totale nello Stato di New York.

Dopo il via libera al super investimento da 1.900 miliardi di dollari a sostegno delle famiglie in crisi pandemica, il Congresso discuterà su un progetto pari a 2.250 miliardi di dollari (American Jobs Plan) interamente dedicato alle infrastrutture.