Mi presti la tua carta di credito?

Essere generosi con i propri amici è una bella cosa, ma non se dietro a questi amici si nasconde un abile truffatore.

Cosa sta succedendo su whatsapp?

I cybercriminali se ne sono inventata un’altra per prelevare denaro da ignari possessori di carte di credito, sfruttando il valore che le persone danno all’amicizia.

Perché cosa si fa normalmente se un amico è in difficoltà? Si tende la mano.

Ecco, se vi arriva un messaggio da un vostro caro amico in cui vi chiede in via del tutto eccezionale di usare la vostra carta di credito, accertatevi che sia davvero lui.

I nuovi truffatori prendono l’identità di uno dei vostri contatti più frequenti su whatsapp per estorcervi i dati della vostra carta e, ovviamente, svuotarla.

Insomma, occhi aperti!

(e gli amici veri teneteveli stretti)