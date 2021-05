A Milano arriva la marijuana di cittadinanza

Non è uno scherzo ed è tutto regolare: Just Mary, la società italiana di delivery di cannabis light che consegna a domicilio gli ordini fatti sul suo sito, ha deciso di promuovere un servizio che si chiama Marijuana di cittadinanza, per tutti coloro che, a causa di una difficile situazione economica, non possono permettersi di rilassarsi in santa pace.

Basta presentare un ISEE al di sotto dei 40.000 euro via chat, attraverso il loro sito, insieme alla richiesta, e un rider a partire dalle ore 17 porterà a domicilio un grammo di marijuana light.

Ovviamente, come precisano i founder della società, il servizio è assolutamente anonimo, visto che i fattorini lavorano tutti in borghese.