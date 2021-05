Si sveglia e parla con accento irlandese

An Gie Mcyen è una donna australiana che, dopo aver subito un intervento di tonsillectomia, si è risvegliata dall'anestesia scoprendo di aver perso non solo le tonsille, ma anche… il suo accento australiano.

La Sindrome da Accento Straniero non è né una bufala e neppure uno scherzo, ma una rarissima disfunzione neurologica che si verifica quando il soggetto ha subìto un ictus o un forte trauma cranico.

In questo caso la donna, che ha semplicemente avuto un intervento per rimuovere le tonsille gravemente infiammate, al suo risveglio ha cominciato a parlare con un forte accento irlandese, pur non essendo mai stata in Irlanda.

Inizialmente molto spaventata, An Gie Mcyen ha chiesto aiuto a famigliari e amici, che non hanno fatto che confermare il bizzarro cambio di inflessione della donna, invitandola a consultare i medici.

L’equipe che si è occupata di lei in ospedale, dopo aver riscontrato che non stava fingendo, stanno valutando il quadro clinico con esperti neurologi per capire le cause ed eventualmente proporre una soluzione.