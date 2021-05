Pippo è un cane o una mucca?

Nuova polemica che tira in ballo la Walt Disney e un vecchio tormentone che rimanda a una vecchia teoria, secondo la quale Pippo, il simpatico amico di Topolino nonché sua spalla in molte avventure, sarebbe una mucca e non un cane.

Le prove?

Perché Pippo sarebbe innamorato di Clarabella, una mucca?

Il ragionamento non farebbe una grinza: Topolino e Minny sono due topi, Paperino e Paperina due anatre e Pippo e Clarabella???

Un’altra evidenza riguarda il rapporto di Pippo con Pluto: se entrambi sono cani, perché il primo porta vestiti, guida la macchina e parla, mentre il secondo… fa il cane, cammina a 4 zampe, non parla e dorme in una cuccia?

Le spiegazioni che a suo tempo smontarono questa teoria sono state diverse, una tra tutte il fatto che Pippo semplicemente è un cane antropomorfo, come Topolino è un topo antropomorfo, e Pluto semplicemente un cane: insomma, è il mondo Disney, non la realtà!

Bill Farmer, colui che ha prestato la voce a Pippo fino al 1987, al riguardo disse proprio che il suo personaggio è da considerarsi alla stregua di un lupo per i cani: la famiglia è la stessa, ma il risultato è differente.

Insomma, Pippo è Pippo e in ogni caso non è una mucca.

E non c’è nulla di strano ad esempio sul fatto che Clarabella sia una mucca e sia innamorata di Orazio che è un cavallo, e che Pluto sia cane tanto quanto Basettoni, che però fa il commissario, e che Topolino e Paperino siano entrambi zii ma non si siano mai visti i loro fratelli e che Pietro Gambadilegno sia un gatto... e così via.

That’s all Folk!