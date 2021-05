Sorpresa nella lavatrice

Tornare a casa e trovare una volpe che dorme dentro al cestello della lavatrice, non è certo cosa da tutti i giorni.

Natasha Prayag, giovane londinese residente a Streatham, un quartiere residenziale della metropoli, dopo aver fatto visita ai suoi futuri suoceri ed essersi fermata a fare un po’ di shopping, rientra a casa e si accorge immediatamente di una presenza estranea nel corridoio.

Spaventata inizia insieme al compagno Adam, anch’egli rientrato da poco, a cercare per tutta l’abitazione quel misterioso intruso, trovandolo infine nientemeno che dentro al cestello della lavatrice: una volpe si era introdotta in casa per poi accoccolarsi dentro all’elettrodomestico.

Apparentemente rilassata e per nulla preoccupata della situazione, la volpe è rimasta a fissare la coppia intenta a fare foto, per poi uscire dal suo nascondiglio, annusare la porzione di pasta che i due le avevano messo a disposizione, e andarsene dalla porta principale, come se nulla fosse.