Casa degli orrori in Georgia

Harry Pugliese non deve averla presa benissimo, dopo aver sopportato già l’invasione di ratti, scarafaggi e api nella casa che aveva affittato per la sua famiglia a Lafayette, in Georgia, quando il soffitto, dopo mesi di perdite di acqua, crollando ha liberato decine di serpenti.

Non appena trasferitosi insieme alla moglie Susan e alla figlia di 13 anni, Pugliese si era lamentato con John Stafford, padrone di casa, perché aveva notato che il tetto era così malmesso da perdere acqua in più punti; Stafford non solo non è mai intervenuto, ma ha ignorato anche le lamentele circa gli alveari delle api, le famiglie di ratti e le colonie di scarafaggi che infestavano la proprietà.

Pugliese ha tentato in più modi di liberarsi di tutte quelle scocciature, ma si è arreso quando il tetto è infine crollato provocando degli squarci nei muri interni, dai quali hanno cominciato a uscire i serpenti.

Contattata la Animal Control, è emerso che solo con il permesso del proprietario sarebbe stato possibile rimuovere i rettili, abbattendo completamente il tetto.

Stafford, che ancora una volta ha brillato per inadempienza, non solo si è rifiutato di concedere il permesso, ma ha intimato lo sfratto alla famiglia Pugliese, che in ogni caso aveva già deciso di non passare una sola ora in più in quell’orrore.