Covid: fuga dal laboratorio o salto di specie?

Si torna a parlare delle cause della pandemia, soprattutto da quando la Casa Bianca ha fatto sapere ufficialmente che sarebbero due le ipotesi più accreditate e per le quali Biden avrebbe chiesto all’intelligence di raddoppiare gli sforzi: contatto tra animali infetti e uomini e incidente di laboratorio a Wuhan.

Nello specifico il deputato repubblicano degli Stati Uniti Michael McCaul, il conservatore di grado più elevato nella commissione Affari Esteri della Camera, in merito all’indagine sull’origine del Covid condotta dalla sua commissione, avrebbe affermato che con ogni probabilità il virus arrivi direttamente dal laboratorio cinese.

Altri scienziati, non solo statunitensi, sarebbero in effetti concordi nell’affermare che questo genere di virus è stato prodotto dall’uomo e gli stessi social network non cancelleranno più (come avveniva prima) messaggi e post con queste affermazioni.

Il laboratorio di Wuhan continua così a essere sotto la lente di ingrandimento di tutto il mondo, in particolare dopo la decisione di Biden di rilanciare le indagini su un eventuale incidente di laboratorio, cosa per altro accolta con molta freddezza da Pechino.

Il team investigativo dell’OMS che a gennaio 2021 aveva effettuato diverse ricerche nel laboratorio incriminato, non confermò a suo tempo la teoria dell’incidente di laboratorio, ritenendolo oltre tutto altamente improbabile; ma del resto, nel rapporto di oltre 300 pagine reso noto solo due mesi fa, non riuscì nemmeno a dimostrare il famoso salto di specie nell’uomo.

Entrambe le teorie sarebbero, stando a quel documento, ancora delle semplici teorie.

Ciò che ha scatenato una riapertura del caso sono state semmai le testimonianze di scienziati che lavoravano presso l’istituto di virologia di Wuhan e che si erano ammalati con sintomi molto simili e compatibili con il Covid, ancor prima dell’inizio della pandemia; la Cina avrebbe già ovviamente smentito i fatti, negando categoricamente la fuoruscita del virus dal laboratorio.

I dati certi sono che il Covid 19 è stato rilevato per la prima volta ufficialmente a Wuhan alla fine del 2019 e da allora sono stati confermati oltre 168milioni di casi in tutto il mondo e circa 3,5milioni di decessi.

La speranza di coloro che stanno facendo nuove indagini è legata alla quantità considerevole di materiale ancora da analizzare, ma sono davvero in tanti a temere di contro che, dal momento che la Cina difficilmente consentirà una ulteriore missione internazionale a casa propria, potremmo non sapere mai nulla riguardo all’origine della pandemia.