Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro il trio dell'estate

Pronti al tormentone estivo?

L’Orietta nazionale ha stretto una collaborazione con il Ferragnez e il camaleontico Achille Lauro per un singolo che uscirà l’11 giugno dal titolo Mille.

L’idea di questa collaborazione artistica nasce a Sanremo, quando i tre si incontrano sul palco dell’Ariston, e qualcuno afferma che Mille diventerà in assoluto il tormentone dell’estate 2021; Orietta Berti, subito dopo il festival, si era già lasciata sfuggire qualcosa a proposito di una sessione vocal con Fedez.

La notizia è stata condivisa dai tre sui rispettivi profili social e l’immagine è subito diventata un cult: Fedez in Versace, Achille Lauro in Gucci e la mitica Orietta in completo sgargiante disegnato da Giuliano Calza, tutti seduti all’aperto su un’auto anni 50.

Se per Fedez e Achille Lauro si conferma una stagione molto intensa e di soddisfazioni, per la Berti si prospetta un successo travolgente soprattutto tra i più giovani, che ha saputo incantare a dispetto dei suoi 78 anni e grazie alla sua inossidabile grinta.