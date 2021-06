Chiama il figlio HTML

Il mondo e la storia sono pieni di nomi di persone buffi, ma bizzarro come quello che uno sviluppatore web delle Filippine ha assegnato al proprio figlio, difficilmente passerà inosservato.

Mac Pascual ha infatti chiamato il proprio figlio Hypertext Mark-Up Language Rayo Pascual, abbreviato (per ovvie ragioni) in HTML.

Del resto da una persona che è stata chiamata a sua volta Macaroni85 (abbreviato in Mac) e che ha una sorella che di nome fa Spaghetti88, cosa dovevamo aspettarci?

Ma HTML è il terzogenito, già altri due figli hanno avuto l’onore e l’onere di vedersi affibbiare due nomi assurdi, come Cheese Pimiento e Parmigiano Reggiano, rispettivamente abbreviati in Chippy e PeeWee.

Insomma, se per caso siete tra coloro che sono stati chiamati con un nome non proprio gradito, pensate che a questi bambini è decisamente andata peggio!

Ma non solo: nel 2020 ci sono stati genitori che hanno avuto il cattivo gusto di chiamare i propri figli con nomi come Lockdown, Corona, Covid, Astinenza, Orgasmo, Lucifero, Google, Metallica e Lego.

Tra i nomi invece richiesti e non approvati appaiono Nutella, Scrotum, Facebook, Robocop e XAEA-12 (sì, questo è il nome scelto niente meno che da Elon Musk per il primo figlio, nome rigettato dall’anagrafe californiana e trasformato in XAE A-Xii. Meglio, decisamente meglio… ).