Nasce in Italia la birra per cani

Si chiama Pawse ma è italianissima, ed è una birra per cani.

Analcolica e in un compostaggio ecosostenibile al 100%, viene lanciata dalla storica azienda Da Pian di Ponzano Veneto, attiva dal lontano 1904 nella distribuzione di bevande su tutto il territorio nazionale.

Per molti potrebbe sembrare l’ennesima assurda boutade, in realtà questa bevanda ha un suo perché: considerando che in piena pandemia i cani sono stati, per molti italiani, l’unica vera presenza costante tra le mura domestiche (è aumentato il numero di ingressi in famiglia di cagnolini), perché non pensare a un prodotto da condividere con loro durante, ad esempio, l’aperitivo?

Non gasata, proteica e vitaminica, senza additivi chimici e con materie di primissima qualità (fruttosio, miele e un pizzico di sale), la prima birra italiana per cani ha dimostrato di essere da subito molto apprezzata sia dagli umani che dai tester a 4 zampe, ed è stata accolta con entusiasmo dai vari gestori di pub che, fanno notare, oggi più che mai gli avventori preferiscono cambiare locale o starsene a casa, pur di non privarsi della compagnia del proprio peloso.

Non siete curiosi di provarla e di farla provare ai vostri cani?