Puzza di merda e lei non ci sta

Sapete vero cos’è Tinder?

Per chi non lo sapesse: è una app che mette in comunicazione chi sta cercando avventure più o meno serie ed è molto utilizzata, basti pensare che ha già promosso qualcosa come 55bilioni di incontri!

Bene, va detto che non sempre questi incontri finiscono con l’happy ending, come quello vissuto da Emily Mackinnon, donna canadese che ha raccontato la sua pessima esperienza postando diversi video su TikTok.

Emily avrebbe conosciuto su Tinder un tale Chad, studente in giurisprudenza, con il quale, dopo aver chattato un po’, ha deciso di organizzare un appuntamento.

Si sono incontrati, è scattata la scintilla e sul più bello, quando lui si è spogliato, lei ha avvertito un fortissimo odore di merda, così forte che allontanare il tipo e notare, sulle sue mutande, delle disgustose strisciate marroni.

Insomma, Chad deve avere avuto un serio problema di igiene negli ultimi tempi.

Emily ovviamente l’ha respinto, si è rivestita e se n’è andata.

Lui?

Piccato dal rifiuto, ha citato in tribunale la donna, cercando di perseguirla legalmente, cosa che ovviamente non è avvenuta.

Ma una doccia prima di un incontro galante era così complicata da fare???