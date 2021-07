Le cattive abitudini che ammosciano il sesso

Cosa vi fa passare del tutto la voglia di fare sesso? Qual è quel comportamento che vi smorza la libido anche quando siete super eccitati?

Esiste una lista di cattive abitudini definite killer del sesso: ci auguriamo che non ne conosciate nemmeno una!!!

Al primo posto c’è l’egoismo, quello per cui il partner non solo non si cura del vostro piacere, ma si preoccupa solo del proprio orgasmo, lasciandovi spesso a bocca asciutta (e non solo...).

Pari merito indubbiamente la puzza: se è pur vero che ci sono persone che preferiscono a una doccia profumata il naturale odore che emana la pelle eccitata, nessuno ama il cattivo odore, soprattutto dei genitali non lavati quando si fa sesso orale.

E chi ha fretta? I preliminari per le donne sono fondamentali e non sono un capriccio! Il maggior afflusso di sangue rende confortevole e piacevole la penetrazione, diversamente, oltre a non provare piacere, il rischio di provare dolore è altissimo!

Fare l’amore con l’orologio è un altro killer del piacere: escludendo ovviamente la sveltina che ha sempre il suo perché, fare l’amore d’abitudine con un occhio all’orologio è deleterio. Lo sapete che la donna necessita in media di 13,46 minuti per raggiungere l’orgasmo?

Poi ci sono quelli e quelle che guardano il telefono: ma non si fa!!!

Chi parla troppo o troppo sporco, in genere spegne il desiderio alla velocità della luce: l’eccitazione è un delicato equilibrio che, soprattutto con chi non si conosce a fondo, merita approfondimento, prima di buttarsi in comportamenti che rischiano di rovinare tutto.

Poi ci sono quelli (ma anche quelle) che fanno commenti fuori luogo, distruggendo magari l’altrui autostima: oh, ma sei ingrassata o sbaglio? Caspita, la pistola più veloce del west… ma anche Abbiamo messo le maniglie dell’amore, oggi? E via dicendo.

Sempre in classifica ci sono i super rumorosi e chi cambia posizione continuamente (fare sesso con un sasso non è bello, ma nemmeno con chi esagera con versi e vocalizzi e tende a fare il giro del letto senza fermarsi un secondo) e infine chi fa subire la presenza del proprio cane o gatto in camera da letto, proprio mentre si fa sesso: a volte essere osservati può essere intrigante, ma non da qualcuno che scodinzola o che fa le fusa!

Vi riconoscete in una di queste killerate???