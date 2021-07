Cercasi marito, no rutti né scoregge

Annuncio che ha suscitato non poca curiosità, quello apparso recentemente su un quotidiano indiano nella sezione inserzioni matrimoniali.

Una donna di oltre 30 anni, istruita, femminista, che lavora nel settore sociale contro il capitalismo, ha pubblicato infatti un annuncio piuttosto inusuale, nel quale si rivolge a uomini desiderosi di diventare mariti, purché in possesso dei seguenti requisiti: bello, in forma, di età compresa tra i 25 e i 28 anni, figlio unico con attività consolidata, proprietario di un bungalow o di una fattoria di 20 acri, e soprattutto che non rutta e non emette scoregge.

In quanti avranno risposto?

In realtà, come ha poi spiegato la donna che ha commissionato l'annuncio, si è trattata di un'uscita divertente che voleva prendere in giro i normali inserti di uomini che desiderano una moglie alta, bella, ricca e acculturata; eppure circa 60 pretendenti avrebbero risposto seriamente per candidarsi, autodichiarandosi l'uomo perfetto.

Chissà se la femminista incallita avrà poi deciso di sentirne almeno un paio?