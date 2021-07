Ho l'orgasmo quando mi alleno

Si chiama coregasm, dal termine core, l’insieme dei muscoli dell’addome, e identifica un orgasmo provocato dall’esercizio fisico.

Leggenda metropolitana?

Secondo Sophie Blackman, giornalista ventiquattrenne che vive nell’Hertfordshire in Inghilterra, il coregasm esiste eccome e lei ne è l’esempio vivente, tanto che ha pensato di raccontare la sua esperienza al Sun.

Una sensazione molto bella ma estremamente imbarazzante, così avrebbe definito la donna l’inaspettato effetto che tecnicamente si chiama eio e che può sopraggiungere durante la stimolazione di alcuni muscoli addominali.

Allenarsi sapendo che da un momento all’altro può arrivare un orgasmo, avrebbe affermato, è davvero scoraggiante, soprattutto se nelle vicinanze ci sono altre persone.

In realtà il coregasm ha poco a che fare con il sesso, come afferma Debby Herbenick, docente presso l’Indiana University School of Public Health, nel suo libro The Coregasm Workout; si tratterebbe infatti di un’esperienza puramente fisiologica, provocata dalla contrazione ripetuta e dall’affaticamento dei muscoli centrali e pelvici.

Indipendentemente da fantasie sessuali o da stimolazioni genitali, questo tipo di orgasmo ha una sua autonomia e colpisce sia uomini che donne, benché in pochi abbiano il coraggio di ammetterlo.