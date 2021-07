Parmitano insultato per aver esultato al gol degli inglesi

Luca Parmitano esulta su Twitter dopo il gol di vantaggio dell’Inghilterra a soli due minuti dall’inizio della finale degli Europei contro l’Italia, e si ritrova bombardato da insulti.

Astroluca ha scritto What an amazing gol! Well done, England! (Che gol strabiliante! Ben fatto, Inghilterra!) riferendosi al gol di Luke Shaw, e molti suoi follower hanno iniziato a commentare il suo post con frasi tipo Guarda che se continui così, la prossima volta nello spazio ti ci lasciamo, e anche Luca, hanno segnati gli inglesi, eh? Inglesi! e come Oh Luca, ti hanno hackerato l’account?

Parmitano, di fronte a tali reazioni, ha pensato di correggere il tiro twittando Per info: ovvio che tifo Italia, ma lo sport deve essere rispetto per l’avversario. E lo spettacolo è da entrambe le parti. Adesso tocca agli azzurri continuare a giocare.

E gli azzurri in effetti hanno continuato.