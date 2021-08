Sono tatuate e salta l'eredità

Una donna diventa l’unica erede dell’enorme patrimonio della nonna, tra cui, oltre a un consistente conto corrente, una intera tenuta.

Cosa c’è di strano?

Che la donna in questione, per il fatto di non avere alcun tatuaggio, è stata premiata come unica beneficiaria da una nonna che non ha mai amato i disegni sulla pelle delle altre nipoti, escluse quindi dal testamento.

In realtà la storia è leggermente più complessa: le sorelle beneficiarie erano 4, di cui una tatuata e quindi esclusa dall’eredità.

Due sorelle, per protesta, si sono fatte tatuare una volta appreso dell’esclusione, entrando automaticamente a loro volta nel cerchio delle escluse; a ereditare tutto quindi è rimasta l’unica sorella priva di tatuaggi, che, rifiutando di protestare insieme alle altre, si è guadagnata la loro delusione.

Le tre sorelle ree di avere un tatuaggio le hanno chiesto di dividere equamente l’eredità, in nome di una giustizia che esula sicuramente dall’estetica del corpo, ma lei ha accettato di devolvere solo una parte del gruzzolo, rispettando, a suo dire, le volontà della nonna.

Ma come si spiega che i fratelli tatuati abbiano avuto il loro posto nella divisione della torta?

La nonnina era forse un po’ sessista?

Da che parte state, voi?