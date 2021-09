Sente uno strano solletico quando indossa le cuffie...

Olly Hurst, idraulico di Perth, Australia, indossando le sue cuffie antirumore sul lavoro, ha iniziato a sentire uno strano solletico a un orecchio.

Dopo alcune ore, constatando che il solletico tendeva ad aumentare, decide di levarsi le cuffie e cercare di capire cosa ci fosse all’interno da procurargli quel fastidio, scoprendo con enorme sorpresa un grosso ragno cacciatore.

L’idea che avrebbe potuto infilarsi dentro al suo padiglione auricolare lo ha fatto rabbrividire, considerando che il ragno cacciatore, pur non essendo così pericoloso per l’essere umano, può raggiungere dimensioni ragguardevoli (15 cm) e contiene in ogni caso del veleno.

L’idraulico, con molta freddezza, non solo ha appoggiato a terra le sue cuffie (poi prontamente sostituite con un paio nuovo), ma ha scherzato con i suoi colleghi letteralmente pietrificati.

In Australia è piuttosto normale trovare ragni e serpenti nei luoghi più impensati, tanto che è buona norma, prima di indossare scarpe e abbigliamento in genere o di infilarsi sotto le lenzuola, controllare con cura per verificare la presenza di ospiti indesiderati.