Rincaro bollette del 40%

Secondo il Codacons i rincari delle bollette di luce e gas peseranno per almeno 500 euro a famiglia, ma per Enea, l’agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, l’aumento sarà fino a 700 euro.

Le bollette dell’ultimo trimestre del 2021 stanno diventando l’incubo di tutti gli italiani, dopo che il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha annunciato qualche giorno fa i rincari dovuti in parte all’aumento del prezzo dei carburanti.

Si sprecano ormai su web i consigli per cercare di risparmiare, che poi sono gli evergreen di sempre: elettrodomestici nelle ore serali o nei weekend quando le tariffe sono più basse, sfruttare la luce naturale spegnendo quella elettrica, accendere il condizionatore quando davvero è necessario, lavare i panni a temperature basse, non lasciare apparecchiature in stand-by staccando i caricabatterie dalla corrente e ricordarsi di calibrare colori e luminosità dei televisori.

I prezzi dell’energia stanno aumentando in tutto il mondo, ma l’Italia pare essere tra i paesi più penalizzanti.

Insomma, c'è da aspettarsi un inverno molto... buio.