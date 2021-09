The Ferragnez, arriva la serie tv

Ebbene sì, lo ha annunciato Chiara Ferragni su Instagram: The Ferragnez, la serie tv ispirata alla famiglia più presente sui social, diventa realtà.

In uscita a dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video, la serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, sarà composta da 8 episodi e permetterà (come se ce ne fosse bisogno) di conoscere più da vicino le vicende di Chiara Ferragni, Fedez e prole, attraverso un vero e proprio doc reality girato tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021.

Includerà quindi la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo, la nascita della secondogenita Vittoria, i vari impegni di lavoro e i retroscena di famiglia, oltre al periodo di pandemia e lockdown.

Protagonisti, oltre alla coppia, ci saranno quindi i figli Leone, primogenito, e Vittoria, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i rispettivi compagni, i genitori di entrambi, nonna Luciana e tante altre persone vicine ai Ferragnez.