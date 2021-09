Spruzzare di (lam)brutto con una balorda

È rimasto un sogno davvero per poco, perché la signora Mazzoli Stefania Pittaluga, consorte del nostro Marco nonché marketing guru, ha colto subito la palla al balzo e dall’idea del marito, di Fabio Alisei e di Paolo Noise, ha fatto sì che Enoteca Zoo vedesse la luce in pochissimi mesi.

Giusto il tempo di contattare il Fabri, storico amico dello Zoo, che sui vini dice la sua, di sbevazzare qua e là nelle migliori cantine italiane, con la scusa di assaggiare per trovare i migliori, e di scegliere i nomi (e che nomi!).

È stato così che da una video chiamata in tempo di pandemia tra 3 amici e dall’intraprendenza che solo una donna può avere, è nata l’Enoteca dello Zoo e i suoi primi prodotti.

Spruzzo è il prosecco doc extra dry, per spruzzare ogni volta che si desidera, da soli o in compagnia, ma rigorosamente in allegria!

La Balorda è il prosecco doc rosé extra dry, per chi non teme nulla e si spinge fino all’ultimo bicchiere (ma con grande classe).



E il Lambrutto?

Beh, ma avete visto l’etichetta???

Labrusco reggiano secco doc, da bere rigorosamente ghiacciato e alla salute di Paolo Noise e del suo faccione.



Non si può non averli tutti e tre in casa, è come avere sempre un Mazzoli all’ape, un Alisei alla grigliata della domenica e un Noise a cena, con rutto libero.



Cin Cin!