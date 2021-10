Pasta al forno a scuola, rischiano la sospensione

Dieci studenti di una prima classe del Liceo Colasanti di Andria sono a rischio sospensione.

Cos’hanno combinato di così grave?

Semplicemente hanno portato a scuola la pasta al forno per mangiarsela a ricreazione, quando le norme interne e le restrizioni Covid vietano rigorosamente la consumazione di pasti portati da casa e per giunta caldi.

Il dirigente scolastico Cosimo Antonio Strazzeri intervistato su AndriaLive pare piuttosto irremovibile: oltre alla violazione delle disposizioni, ritiene che sia impossibile consumare in 10 minuti un piatto di pasta al forno, senza incorrere in problemi digestivi.

Il dirigente precisa che al Liceo non è previsto il rientro pomeridiano, non vengono eseguiti doppi turni, non esiste una mensa autorizzata dalla ASL competente e che quindi non è giustificabile l’introduzione di un primo piatto (di incerta provenienza) dall’esterno.

Insomma, la pasta al forno mangiatevela a casa vostra…

Intanto per i buongustai è già arrivata una nota disciplinare e il loro caso sta facendo il giro del web.