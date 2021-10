Social di Zuckerberg down per 7 ore

Siamo stati tutti vittime del lungo down di Instagram, Facebook, Messenger e Whatsapp: ieri per 7 ore le infrastrutture social dell’ecosistema di Mark Zuckerberg sono state irraggiungibili.

Sul sito downdetector.com, che segnala tutti i disservizi delle piattaforme internet, a partire dalle 17.30 sono partite, con un crescendo, le segnalazioni da tutto il mondo.

Solo in tarda serata, e lentamente, tutto ha ripreso a funzionare, ma il danno ormai era fatto: i titoli della società di Zuckerberg sono scesi del 4,89% e il danno complessivo pare sia stato di 6 miliardi di dollari, proprio nel giorno in cui Frances Haugen, ex ingegnere informatico di Facebook, aveva dichiarato alla CBS che il social per cui aveva prestato servizio, incoraggia l’hate speech per il profitto.

Le spiegazioni non hanno tardato ad arrivare: il blackout mondiale che ha colpito Facebook e le sue app è stato provocato da modifiche di configurazione dei router che coordinano il traffico di rete tra i suoi centri dati.

L’interruzione del traffico di rete ha avuto un effetto a cascata sul modo in cui comunicano con i centri dati, bloccandone i servizi.

Prima di ieri, nel 2019, Facebook aveva subito uno stop di ben 14 ore.