Chi fa figli vada in pensione prima!

Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica, nonché ex commissario per la revisione della spesa pubblica, ha lanciato una proposta basata su un meccanismo premiante rivolto a coloro che contribuiscono a contrastare la crisi demografica del nostro Paese.

In buona sostanza, chi fa figli dovrebbe andare in pensione anticipatamente.

L’osservazione dei dati Istat sul calo delle nascite del 2021 (ben al di sotto della quota di 400.000 nuovi nati), ha portato Cottarelli a esprimere una sua personale strategia: incentivare le coppie a fare figli con il premio della pensione anticipata.

La sua proposta sta facendo discutere il popolo web, che su twitter ha scatenato una vera e propria polemica diversificata: i genitori con figli andrebbero aiutati subito, non in pensione (quando si presume che i figli abbiano già lasciato il nido), e quindi sarebbe meglio aumentare i salari per pagare babysitteraggio, asili, scuole.

E chi è single? Niente assegni familiari, niente mutui agevolati, tasse identiche e pure pensione posticipata?

C’è poi chi non ha digerito il fatto di voler trasformare in lotteria il fare figli, quando invece bisognerebbe stravolgere un sistema economico diventato anacronistico.