Suora ripresa mentre balla con uno scheletro

Non è ancora chiara la matrice di una scena tanto bizzarra quanto macabra, ripresa nei giorni scorsi fuori dal cimitero di Spring Bank West, a Kingston upon Hull, città della contea East Riding nello Yorkshire, Regno Unito, ma di certo se l’intento era quello di fare il giro del web, l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto.

Una donna vestita da suora (non è emerso nulla circa la sua reale identità) è stata filmata mentre ballava con uno scheletro umano, prima di mettersi a giocare con un altro scheletro che aveva tutte le sembianze di un cane.

Le persone hanno iniziato a fermarsi per strada, chi a riprendere con l’immancabile smartphone e chi a godersi una scena decisamente inusuale.

Il cimitero di Hull è in disuso da quasi mezzo secolo ma le persone spesso lo visitano per vedere le tombe che sono ancora conservate al suo interno, come ad esempio quelle delle vittime dell’epidemia di colera del 1849.

Quanto alla suora, lei se n’è andata così com’è apparsa, nel mistero più assoluto e soprattutto portandosi via i suoi compagni di avventura.