Meteorite si schianta sul suo cuscino

Mai capitato di avere un incubo? E di svegliarvi scoprendo che non era un incubo, bensì la realtà?

Ruth Hamilton stava dormendo nel suo letto, a Golden, cittadina della Columbia britannica, quando ha sentito un forte rumore, simile a uno schianto, e uno strano impatto sul suo viso.

Balzata dal letto e accesa la luce, la donna ha subito notato un oggetto scuro sul cuscino e non ci ha pensato due volte a chiamare la polizia, che nel frattempo aveva ricevuto diverse chiamate di persone che affermavano di aver notato una luce molto forte nel cielo, seguita da un’esplosione e un alcuni boati.

Durante i rilievi degli agenti è stato così scoperto uno squarcio nel tetto della casa di Ruth, portando all’ipotesi che quel frammento nel letto, che ha sfiorato la donna lasciandole il volto cosparso di frammenti, fosse un meteorite e non un oggetto proveniente dal cantiere edile del quartiere, come in origine si era pensato.

La compagnia assicurativa ha provveduto ad aprire una sua propria indagine per capire se i danni provocati possano rientrare nella copertura della polizza della Hamilton, che ha già affermato di voler conservare quel bizzarro pezzo di stella che per poco non la uccide.

E chissà se non vi sia già qualcuno disposto a pagare fior di quattrini per assicurarsi il pezzo di roccia, probabilmente vecchio di diversi miliardi di anni.