Funerale in stile Star Wars per la nonnina

Brenda Norris era una donna molto nota in Gran Bretagna per la sua personalità molto spiccata; aveva partecipato a XFactor nel 2010 cantando So Waht di Pink, e al Britain’s Got Talent, ma di certo verrà ricordata per il suo funerale, che ha voluto in perfetto stile Star Wars.

Brenda Norris, mancata recentemente all’età di 78 anni, ha infatti lasciato precise disposizioni per le sue esequie, chiedendo un evento memorabile.

Dopo la scoperta di non poter lasciare il suo corpo alla scienza, Brenda, accanita fan della saga di Star Wars, ha deciso di contattare Mark Thomas, direttore di pompe funebri, per istruirlo sul da farsi al momento del suo funerale.

Il desiderio era quello di avere un corteo con i funzionari delle pompe funebri vestiti da Stormtrooper, guidati dallo stesso Thomas abbigliato come Darth Vater.

Tutta la cittadinanza di Astwood Bank ha partecipato alla cerimonia e più di 100 persone hanno reso omaggio alla salma di Brenda Norris augurando un molto cinematografico che la forza sia con te.

Nel corso delle onoranze funebri che hanno preceduto la cremazione della salma, è stata notata tra la folla anche una principessa Leila vestita di tutto punto.