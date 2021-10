Tampone si incastra nel naso

Mai successo prima, per fortuna, ma la vicenda rimane quanto meno bizzarra.

Il 26 ottobre un signore di Cesena si reca a fare il tampone e succede l’impensabile: a causa probabilmente di una manovra troppo brusca dell’operatore e delle fosse ipertrofiche dell’uomo (una condizione fisica di particolare conformazione), il bastoncino si incastra nel naso, bloccato all’interno della narice.

Per estrarre il tampone si è dovuti ricorrere al 118: l’incredulo paziente è stato trasportato prontamente al policlinico Maurizio Bufalini dove i medici del reparto di otorinolaringoiatria hanno provveduto agilmente a risolvere il problema.

Immediato il commento del portavoce della locale azienda sanitaria, che oltre a sdrammatizzare la vicenda precisando che in un anno e mezzo di pandemia è il primo caso che si verifica, ha puntualizzato che la causa più probabile non sia stata tanto la manovra dell’operatore, quanto una condizione fisica del paziente che, in questi casi, può rappresentare davvero un rischio.