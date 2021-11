Torna dall'ospedale e trova casa occupata

Ottantaseienne, celibe, senza figli, cardiopatico e ora senza casa.

L’anziano, che abitava nel quartiere romano Don Bosco, si era dovuto allontanare per qualche giorno per sottoporsi a esami medici, ma quando ha fatto rientro nella sua abitazione ha trovato la serratura cambiata, con tanto di occupante che gli ha impedito l’accesso.

La donna, che ha forzato la porta blindata, ha occupato l’appartamento insieme alla prole e ha provveduto a cambiare la serratura, non solo è irremovibile, ma pare sia pure intoccabile.

I Carabinieri che sono intervenuti hanno infatti spiegato che, non essendoci un furto in corso, per loro è impossibile procedere allo sfratto forzato, procedura che deve essere ordinata da un giudice.

L’occupazione abusiva prevede semplicemente una denuncia in stato di libertà: questo significa, in parole povere, che l’uomo non può fare rientro a casa propria, non può riappropriarsi dei suoi effetti personali e che l'occupante abusiva, fino a sentenza di un giudice, può rimanere dove si trova.

Allontanato dai militari, nonostante abbia dimostrato che quella era la sua dimora, l'uomo non ha potuto recuperare importanti documenti sanitari, i suoi quadri d’autori, i suoi vestiti e addirittura le sue medicine: una situazione drammatica che ovviamente il legale dell’anziano si augura di poter risolvere in tempi rapidi.

Per il momento il signore di 86 anni, sfrattato ingiustamente, ha dovuto chiedere ospitalità al fratello, in attesa che l’autorità giudiziaria agisca in seguito alla denuncia presentata.