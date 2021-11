Squid Game, truffa criptovaluta

Si chiama Squid, è stata per un breve periodo una criptovaluta basata sulla nota serie tv coreana Squid Game, e ora passa per la truffa del secolo.

Tutti ne hanno parlato, BBC, Insider, CNBC, il suo valore è aumentato velocemente fino alla cifra di 2861,80 dollari, ma nessuno dei possessori, una volta acquistata, l’ha potuta rivendere: la criptovaluta era in realtà una bufala, e i suoi creatori sono svaniti nel nulla con 3,38 milioni di dollari.

Tutto è avvenuto in pochissimo tempo: dal momento del suo lancio, con una crescita del 2000%, al crollo improvviso per “sospetta irregolarità”, la criptovaluta è sopravvissuta davvero pochi giorni, ma quel tanto che basta per truffare oltre 40mila persone.

In realtà alcuni campanelli di allarme c’erano e ben evdenti: il sito ufficiale, ora offline, era scritto in modo ambiguo, sgrammaticato, con parole bizzarre, mentre i canali social non prevedevano la possibilità di lasciare commenti.

Ma la cosa più strana era che gli investitori non potevano rivendere i token.

E intanto, ancora una volta, Squid Game fa numeri da record. In tutti i sensi.