Il letame? L'oro del futuro!

Per la serie non si butta via nulla: dagli studi eseguiti degli scienziati della Northeastern University emerge che il letame di vacca, in genere impiegato come fertilizzante, è in grado di trasformare l’acqua di mare in acqua dolce, eliminando il sale.

Una scoperta davvero grandiosa e potenzialmente risolutiva del grave problema della crisi idrica globale.

Ricercatori e scienziati hanno infatti sviluppato un processo che trasforma le feci bovine in uno speciale filtro in grado di purificare l’acqua salata, altrimenti non bevibile.

Secondo l’Unicef, sarebbero 1,42 miliardi le persone che vivono in aree colpite dalla siccità, e complessivamente solo il 3% di tutta l’acqua presente sulla Terra risulta potabile.

Poter trasformare l’acqua degli oceani in acqua potabile attraverso un processo di desalinizzazione che non comporti costi insostenibili e consumi elettrici ormai inaccettabili, è quindi un sogno che, con il letame di mucca, potrebbe diventare realtà.