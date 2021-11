Il tradimento migliora il matrimonio?

Secondo il 77% degli infedeli sì!

Due terzi dei traditori afferma di avere una relazione fissa felice e soddisfacente, nonostante veda un’altra persona al di fuori del menage familiare, almeno secondo le dichiarazioni rilasciate da un campione di 2000 uomini e donne sposati con amante, nel corso di un'indagine svolta da ricercatori dei fenomeni sociali e di coppia.

Lo studio in particolare ha evidenziato come a essere più propense per una relazione extraconiugale per migliorare la vita di coppia, siano state le donne, che hanno affermato quanto fossero felici pur tradendo regolarmente il marito, mentre la maggioranza degli uomini ha precisato come una scappatella o due abbiano sensibilmente apportato beneficio al matrimonio, rendendo il tutto più stimolante.

Nessuno ha posto però la domanda a chi le corne le porta e non le fa: siamo così sicuri che anche queste persone ritengano che il tradimento faccia bene?