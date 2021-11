Flatulenza di Biden su Camilla Parker Bowles

Un lungo, rumoroso, quanto grottesco peto.

In realtà un evento di per sé piuttosto banale, se non fosse che a emettere la flatulenza sia stato il presidente USA Joe Biden durante uno degli incontri del recente Cop26 di Glasgow, e la vittima dell’accaduto sia stata invece niente meno che Camilla Parker Bowles.

E a parlarne ripetutamente, tra il divertito e lo sbalordito, proprio lei, la Duchessa, presente insieme al compagno il principe Carlo e al primo ministro Boris Johnson.

Indubbiamente sono cose che succedono anche all’uomo più influente del pianeta, già soprannominato Sleepy Joe dal suo predecessore Trump, perché sorpreso più volte durante il discorso di apertura del Cop26, a sonnecchiare seduto e perfettamente eretto sulla sua sedia: ben 22 secondi di blackout, interrotti da un assistente accorso appositamente per svegliarlo.

E ora, con il problemino di aria nella pancia e relativa scoreggia rumorosa in pubblico, per Biden, 79 anni, capo degli Stati Uniti d’America più anziano di sempre, si attende un nuovo nickname.