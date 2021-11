Arriva la funzione pausa su Instagram

Si chiamerà Take a Break e servirà soprattutto per i più giovani e i più sensibili, coloro in breve per cui Instagram potrebbe risultare (come ha affermato il Wall Street Journal in una sua inchiesta), un ambiente particolarmente tossico.

Nick Clegg, vice presidente per il Mercato Globale e la Comunicazione di Facebook Inc, ha annunciato nel corso della trasmissione della CNN State of the Union, l’arrivo delle nuove funzioni, ma senza specificare come funzioneranno.

Si attiveranno automaticamente grazie a qualche algoritmo, mettendo in pausa l’utente che ha superato un certo numero di ore sui social? Sarà un consiglio o un vero e proprio blocco nell’accesso?

Clegg nel suo intervento non ha fornito dettagli, ma ha assicurato che la nuova funzione farà una grande differenza, soprattutto nei casi in cui un adolescente guarda più volte lo stesso contenuto potenzialmente dannoso.

È comunque bene ricordare che sul sito ufficiale di Instagram da tempo è disponibile una guida ufficiale per genitori, anche in italiano, per un uso consapevole del social network.