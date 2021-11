Cocaina tra gli anelli di cipolla

Dove nascondere 418 kg di cocaina per evitare che anche i cani antidroga la intercettino?

Un camion fermato dagli agenti della Border Force a Coquelles in Francia, prima di imboccare il tunnel sotto la Manica, conteneva, oltre a un ingente carico di anelli di cipolla congelati, un valore in cocaina pari circa ai 40milioni di euro.

A rispondere di questa impresa sarà un polacco di 30 anni, Piotr Perzenowski, che è stato invitato a comparire alla Canterbury Crown Court a metà dicembre.

Inutile dire che la cocaina è stata sequestrata.

La fantasia con cui le associazioni del crimine organizzato cercano di far entrare stupefacenti all’interno del Regno Unito non ha limiti: giusto nel 2021, a gennaio, sono state sequestrate 2,3 tonnellate di cocaina (220 milioni circa di euro), nascoste in un carico di banane provenienti dalla Colombia.

Ma anche in quel caso il carico è stato intercettato e a oggi è il più ingente mai registrato.