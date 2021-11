Arrivano le bistecche vegane in 3D

A promuovere e approvare le bistecche vegane, stampate su un printer in 3D, è Marco Pierre White, super chef che è diventato famoso per aver rivoluzionato la cucina del Regno Unito e per aver ricevuto, a soli 32 anni, ben 3 stelle Michelin, qualificandosi il più giovane cuoco in assoluto a ottenere il prestigioso riconoscimento.

White inizierà a offrire a un prezzo tra le 20 e le 30 sterline, nella sua catena di ristoranti, delle bistecche di carne vegana creata dall’azienda israeliana Redifine Meat, che combina l’impegno a ridurre i danni del cambiamento climatico alla tecnologia.

Redefine Meat utilizza infatti stampanti in 3D e intelligenza artificiale per ricreare, partendo da soia, proteine di piselli, barbabietole, ceci e grasso di cocco, le fibre muscolari della carne animale, con tanto di gusto originale di vacca o agnello.

E il segreto, oltre all’aspetto, è proprio nel sapore, assolutamente gustoso e fedele all’originale animale.

White sottolinea l’importanza di un prodotto come questo, che ha saputo unire la qualità al rispetto per l’ambiente, senza dimenticare il palato.