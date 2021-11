Medico mangia sterco di mucca

Poteva non diventare virale un medico che mentre rilascia un'intervista video, si fa riprendere a mangiare sterco di mucca, esaltandone i benefici?

Manoj Mittal è un medico indiano e la sua impresa davvero disgustosa sta facendo il giro del web, insieme ai racconti di come la madre, proprio con la cacca di mucca, interrompesse i suoi digiuni.

Oltre a fortificare la mente, almeno stando a Mittal, lo sterco di vacca farebbe bene anche al corpo e all’anima: durissime le critiche degli utenti del Times of India, che ha riportato la sua intervista, a causa del grave rischio a cui verrebbero sottoposti i lettori, con informazioni non verificate, antiscientifiche e potenzialmente dannose per la salute.

Il medico non si è limitato allo sterco, ma avrebbe esaltato anche l’urina della mucca, contenente, sempre a suo dire, nientemeno che l’oro.

Avete il coraggio di guardare mentre mastica avidamente una bella mattonella di sterco?