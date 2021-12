Flavia Vento adescata da un finto Tom Cruise

L’ha corteggiata per mesi, emozionandola, coinvolgendola, in una parola: facendola innamorare.

Lei è la nota soubrette Flavia Vento, lui sarebbe stato, almeno per 5 mesi, il ben più noto attore Tom Cruise.

Come ha confidato in tv e sui social, la Vento ha passato 5 mesi da sogno, con un Tom Cruise che le dedicava canzoni, che le ha scritto cose meravigliose, arrivando perfino a offendersi quando lei gli ha chiesto di non prenderla in giro, di non giocare con i suoi sentimenti, di ammettere la verità qualora fosse un fake.

Alla fine ha retto bene il gioco, non le ha mai chiesto soldi per insospettirla se non verso la fine della truffa, l’ha lusingata in più di una occasione, e di fatto l’ha presa in giro.

Cocente la delusione quando Flavia ha scoperto l’inganno, a fronte della richiesta di denaro, e nella trasmissione Pomeriggio Cinque ha deciso di mostrare alcuni dei messaggi che il finto Tom Cruise le ha mandato.

Ti ho sempre ammirato, ha scritto in chat, non sapevo che prendessi seriamente gli insegnamenti di Scientology. Questo è il motivo per cui ho deciso di conoscerti personalmente.

Peccato però che quando la Vento chiedesse una videochiamata, lui risultasse sempre impegnato.

E molte delle foto inviate, credute un’esclusiva solo per lei, erano state prese da un profilo twitter.

Flavia Vento ha ammesso di non voler denunciare questa persona e di non aver ceduto alla richiesta di soldi, ma la sua testimonianza è utile per eventuali altre vittime.